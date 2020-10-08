«Коламбус» обменял защитника Нутиваару во «Флориду»
Клубы Национальной хоккейной лиги «Коламбус Блю Джекетс» и «Флорида Пантерз» произвели обмен, информируют пресс-службы клубов. Во «Флориду» перебрался защитник Маркус Нутиваара, взамен «Коламбус» получила форварда Клиффа Пу.
26-летний Нутиваара в минувшем сезоне в 37 матчах регулярного чемпионата забросил 3 шайбы и отдал 6 результативных передач при показателе полезности «+2» и 4 минутах штрафного времени. В плей-офф финский хоккеист провёл два матча, но результативными действиями не отметился.
22-летний Пу не провёл ни одного матча в Национальной хоккейной лиге. В минувшем сезоне форвард играл в АХЛ и ECHL, проведя в общей сложности 14 матчей и набрав 8 (1+7) очков при показателе полезности «+2».
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