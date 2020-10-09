Вратарь «Далласа» Антон Худобин перенёс операцию на руке

Пресс-служба «Даллас Старз» опубликовала информацию от медицинского штаба, сообщив о выявленных повреждениях игроков по окончанию финальной серии плей-офф Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2-4).

Так, стало известно, что нападающий Джейми Бенн перенёс операцию на плече перед паузой, связанной с пандемией коронавируса. Вратарь Бен Бишоп перенёс операцию на колене в мае. Нападающие Блейк Комо и Радек Факса перенесли переломы плеча и запястья, соответственно. У Роопе Хинтца – перелом лодыжки и травма бедра, а у российского вратаря «Старз» Антона Худобина позади операция на руке из-за отсутствия чувствительности.

Напомним, согласно плану возобновления сезона клубам НХЛ было запрещено разглашать информацию о болезнях или травмах игроков.



В прошедшем плей-офф НХЛ 34-летний Антон Худобин одержал 14 побед в 25 матчах при проценте отражённых бросков 91,7% и коэффициенте надёжности 2,69.



Россиянин стал лучшим голкипером регулярного чемпионата НХЛ по проценту отражённых бросков — 93%. За карьеру в НХЛ Худобин провёл 218 матчей, отражая 92% бросков. Выступал за «Миннесоту Уайлд», «Бостон Брюинз», «Каролину Харрикейнз» и «Анахайм Дакс».