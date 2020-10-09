Финалисты Кубка Стэнли 2020 года Перри и Янмарк выйдут на рынок свободных агентов
Нападающие Кори Перри и Маттиас Янмарк могут покинуть «Даллас Старз», информирует клубный обозреватель Кори Хейка. Завтра, 9 октября, хоккеисты выйдут на рынок свободных агентов, где будут получать предложения от других команд.
35-летний Перри набрал 21 (5+16) очко в 57 матчах регулярного сезона-2019/2020. В плей-офф на его счету 9 (5+4) баллов в 27 матчах. 27-летний Янмарк записал на свой счёт 21 (6+15) балл в 62 встречах в регулярке. В Кубке Стэнли он набрал 8 (1+7) очков в 26 матчах.
Подопечные Рика Боунесса добрались до финала Кубка Стэнли, где в шестиматчевой серии уступили «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2-4). Ранее стало известно, что голкипер команды Антон Худобин также на данный момент не может договориться с клубом о продлении контракта.
«Сложно постоянно жить в роли жертвы». Худобин — о трудных переговорах с «Далласом»
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