Боумэн — об отказе от Кроуфорда: «Чикаго» хочет дать дорогу молодым вратарям системы

Генеральный менеджер «Чикаго Блэкхоукс» Стэн Боумэн объяснил решение не продлевать контракт с двукратным обладателем Кубка Стэнли в составе клуба голкипером Кори Кроуфордом.

«Утром у меня состоялся эмоциональный разговор с Кори, ведь мы давно знакомы. Две победы в Кубке Стэнли говорят сами за себя. Он находится в одном ряду с легендами: Гленн Холл, Тони Эспозито, Кори Кроуфорд. Но наш посыл Кори и всем остальным такой, что мы решили дать дорогу молодым вратарям системы клуба, как мы это сделали с самим Кори в 2010 году.

У нас есть пара молодых голкиперов в лице Кевина Ланкинена и Колина Делиа, которым мы не предоставляли реального шанса. С учётом того, куда движется НХЛ, по всей лиге команды всё больше полагаются на молодых игроков. В дальнейшем мы тоже собираемся это делать», — цитирует Боумэна пресс-служба клуба.