Рутерфорд — об обмене Мюррея: уже думал, что можем ничего за него не получить

Генеральный менеджер «Питтсбург Пингвинз» Джим Рутерфорд рассказал об обмене с «Оттавой Сенаторз», куда перешёл голкипер Мэтт Мюррей.



«Я не буду говорить, сколько предложений мы получили. Суть в том, что рынок сейчас наводнён вратарями. И мы достаточно долго пытались разобраться с вратарской ситуацией. У меня не было предложения, на которое я мог согласиться, до сегодняшнего утра.



Учитывая состояние рынка, я считаю, что нам повезло получить выбор во втором раунде, а также проспекта Грудена. Могу сказать, что это было единственное предложение, которое имело смысл рассматривать. Учитывая потолок зарплат и наши дальнейшие нужды, это была единственная возможность. В какой-то момент я уже подумал, что нам придётся пройти через весь процесс, в том числе арбитраж и всё остальное, и что мы можем не получить за Мэтта ничего. Это было бы не очень хорошо», – цитирует Рутерфорда пресс-служба НХЛ.

Мюррей: надеюсь, сможем договориться с «Оттавой», чтобы я провёл здесь много лет