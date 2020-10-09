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Московское «Динамо» определилось с составом на выездную серию, Брюквин не заявлен

Московское «Динамо» определилось с составом на выездную серию, Брюквин не заявлен
Хоккей / КХЛ 0

Тренерский штаб московского «Динамо» определился с составом на предстоящий выезд по маршруту Ярославль — Санкт-Петербург. На гостевую серию вызвано 26 человек, сообщается на официальном сайте бело-голубых.

Вратари: Александр Ерёменко, Иван Бочаров, Георгий Кузнецов;

Защитники: Андрей Сергеев, Юусо Хиетанен, Михал Чайковски, Михаил Григорьев, Андрей Миронов, Егор Зайцев, Сергей Бойков, Андрей Прибыльский, Артём Волков;

Нападающие: Дмитрий Яшкин, Вадим Шипачёв, Дмитрий Кагарлицкий, Андрей Алексеев, Вячеслав Кулёмин, Даниил Тарасов, Тему Пулккинен, Оскар Линдберг, Иван Игумнов, Иван Муранов, Семён Панкратов, Илья Круглов, Владислав Ефремов, Никита Попугаев.

Напомним, что выездную серию пропустит Владимир Брюквин, который продолжает восстанавливаться после полученной травмы. Олег Зайцев командирован в фарм-клуб в ВХЛ.

Форвард «Динамо» Брюквин из-за травмы пропустит три недели
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