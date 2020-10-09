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«Металлург» прервал трёхматчевую победную серию «Автомобилиста»

«Металлург» прервал трёхматчевую победную серию «Автомобилиста»
Хоккей / КХЛ 0

Магнитогорский «Металлург» в гостях обыграл екатеринбургский «Автомобилист». Встреча проходила на стадионе «Уралец» и завершилась в серии буллитов со счётом 4:3.

Уже на второй минуте матча Вячеслав Литовченко с передач Максима Березина и Дэна Секстона вывел хозяев вперёд. Спустя шесть минут Семён Кошелев сравнял счёт, реализовав численное большинство. Ему ассистировали Сергей Плотников и Максим Карпов. Через полторы минуты Брукс Мэйсек вновь вывел екатеринбургский коллектив вперёд. Всего пять минут потребовалось магнитогорцам, чтобы снова сравнять счёт. Отличился с передачи Максима Карпова Сергей Плотников. В начале второго периода Алексей Макеев с передачи Павла Дацюка в третий раз вывел хозяев вперёд, после чего вратарь «Металлурга» Василий Кошечкин был заменён на Юхо Олкинуору. На 54-й минуте «Магнитка» сравняла счёт усилиями Песонена. В овертайме шайб заброшено не было, а победный буллит на счету Егора Яковлева.

КХЛ - регулярный чемпионат
09 октября 2020, пятница. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
3 : 4
Б
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Литовченко (Березин, Секстон) – 01:23' (5x5)   1:1 Кошелев (Плотников, Карпов) – 07:57' (5x4)   2:1 Мэйсек – 09:33' (5x5)   2:2 Плотников (Карпов) – 14:12' (5x5)   3:2 Макеев (Дацюк) – 23:45' (5x5)   3:3 Песонен (Бек) – 53:53' (5x4)   3:4 Яковлев – 65:00' (ПБ)
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