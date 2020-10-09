«Металлург» прервал трёхматчевую победную серию «Автомобилиста»

Магнитогорский «Металлург» в гостях обыграл екатеринбургский «Автомобилист». Встреча проходила на стадионе «Уралец» и завершилась в серии буллитов со счётом 4:3.
Уже на второй минуте матча Вячеслав Литовченко с передач Максима Березина и Дэна Секстона вывел хозяев вперёд. Спустя шесть минут Семён Кошелев сравнял счёт, реализовав численное большинство. Ему ассистировали Сергей Плотников и Максим Карпов. Через полторы минуты Брукс Мэйсек вновь вывел екатеринбургский коллектив вперёд. Всего пять минут потребовалось магнитогорцам, чтобы снова сравнять счёт. Отличился с передачи Максима Карпова Сергей Плотников. В начале второго периода Алексей Макеев с передачи Павла Дацюка в третий раз вывел хозяев вперёд, после чего вратарь «Металлурга» Василий Кошечкин был заменён на Юхо Олкинуору. На 54-й минуте «Магнитка» сравняла счёт усилиями Песонена. В овертайме шайб заброшено не было, а победный буллит на счету Егора Яковлева.
- 9 октября 2020
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