«Детройт» подписал однолетний контракт с 33-летним Бобби Райаном

«Детройт Ред Уингз» подписал контракт с 33-летним нападающим Бобби Райаном, сообщается на официальном сайте «красных крыльев».



Сообщается, что соглашение подписано на один год.



Напомним, что ранее «Оттава Сенаторз» выставила Райана на драфт отказов. У нападающего действовал контракт на два года с заработной платой в $ 7,25 млн и ещё на два — с зарплатой в $ 5,5 млн плюс $ 2 млн — подписной бонус.



В этом сезоне 33-летний Райан стал обладателем награды «Билл Мастертон Трофи» — трофея, вручаемого игроку НХЛ, проявившему высокое спортивное мастерство и верность хоккею. Форвард вернулся на площадку в конце февраля после того, как поборол алкогольную зависимость.



В нынешнем сезон Райан принял участие в 24 матчах регулярного чемпионата НХЛ. На его счету пять заброшенных шайб и три результативные передачи при показателе полезности «+3» и 22 минутах штрафного времени.

Форвард «Оттавы» Райан, поборовший алкогольную зависимость, выставлен на драфт отказов