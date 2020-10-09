Вратарь минского «Динамо» Тейлор совершил невероятный сейв, вытащив шайбу из пустых ворот

Голкипер минского «Динамо» Дэнни Тейлор совершил потрясающее спасение во время встречи с китайским «Куньлунь Ред Стар».



На 44-й минуте минчане остались в меньшинство — за подножку был удалён защитник Владислав Ерёменко. На исходе первой минуты большинства Кейси Уэллман нанёс бросок по воротам белорусской команды. Шайба прошла мимо штанги, но после удара о бортик вылетела на пятачок. Итан Верек подоспел на отскок, бросив в упор, но Тейлор, уже лёжа, ловушкой смог остановить шайбу.

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Напомним, минское «Динамо» дома обыграло китайский «Куньлунь Ред Стар». Встреча проходила на «Минск-Арене» и завершилась со счётом 2:0. Дэнни Тейлор оформил шат-аут.