Экс-защитник «Питтсбурга» Джонсон подписал однолетний контракт с «Рейнджерс» на $ 1 млн

Защитник Джек Джонсон подписал контракт с «Нью-Йорк Рейнджерс». Об этом сообщает обозреватель канадского телеканала TSN Даррен Дрегер на своей странице в «Твиттере».
Соглашение рассчитано на один год, за который защитник получит $ 1 млн.
Напомним, «Питтсбург Пингвинз» выставил 33-летнего Джонсона на драфт отказов. У него оставалось три года по контракту с зарплатой $ 3,25 млн. Соглашение было подписано в 2018 году.
В минувшем сезоне защитник принял участие в 67 матчах регулярного чемпионата НХЛ. На его счету три заброшенные шайбы и восемь результативных передач при показателе полезности «-1» и 26 минутах штрафного времени. В четырёх матчах плей-офф Джонсон не набрал ни одного очка.
Ранее «Питтсбург» сделал квалификационные предложения пятерым хоккеистам — нападающим Понтусу Обергу, Энтони Анджелло, Сэму Лафферти и Сэму Милетичу, а также голкиперу Мэтту Мюррею.
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