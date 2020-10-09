Экс-защитник «Питтсбурга» Шульц заключил контракт с «Вашингтоном» на 2 года и $ 8 млн

30-летний защитник Джастин Шульц подписал контракт с «Вашингтон Кэпиталз», сообщает официальный сайт НХЛ.
Отмечается, что соглашение игрока обороны с «Кэпиталз» заключено на два года. Сумма сделки составит $ 8 млн. В среднем за сезон Шульц будет получать $ 4 млн.
Напомним, ранее Шульц выступал за «Питтсбург Пингвинз». В сентября стало известно, что по завершении сезона защитник станет неограниченно свободным агентом. В минувшем сезоне размер его средней зарплаты был вторым среди защитников «Питтсбурга» и составлял $ 5,5 млн.
Шульц перешёл в «Питтсбург» в ходе сезона-2015/2016 из «Эдмонтон Ойлерз» и выиграл с клубом два Кубка Стэнли. Всего он сыграл за команду 234 матча и набрал 113 (22+91) очков при общей полезности «+43». В плей-офф добавил ещё 29 (6+23) баллов в 56 встречах.
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