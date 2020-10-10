Кристофер Танев подпишет 4-летний контракт с «Калгари» на $ 18 млн

30-летний канадский экс-защитник «Ванкувер Кэнакс» Кристофер Танев станет игроком «Калгари Флэймз». Об этом сообщает инсайдер Эллиот Фридман в «Твиттере».
Как утверждает источник, контракт с игроком будет подписан сроком на 4 года на общую сумму в $ 18 млн ($ 4,5 млн в год).
Напомним, что Кристофер Танев на протяжении всей карьеры выступал за «Ванкувер Кэнакс», в составе которого он провёл 10 сезонов. Свой последний контракт с «Ванкувером» он подписал в 2015 году сроком на 5 лет на общую сумму в $ 22,5 млн ($ 4,45 млн).
В регулярном чемпионате сезона-2019/2020 Танев провёл за «Ванкувер» 69 встреч, в которых набрал 20 (2+18) очков при показателе полезности «+4» и 41 минуте штрафа. Всего за карьеру в НХЛ на его счету 514 игр и 118 (22+96) результативных баллов при коэффициенте полезности «+43».
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