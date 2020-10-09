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Голкипер Маркстрём подписал контракт с «Калгари» на 6 лет и $ 36 млн

Голкипер Маркстрём подписал контракт с «Калгари» на 6 лет и $ 36 млн
Хоккей / НХЛ 0

30-летний шведский голкипер Якоб Маркстрём подписал контракт с «Калгари Флэймз», сообщает известный инсайдер Эллиотт Фридман на своей странице в «Твиттере».

Отмечается, что Маркстрём подписал соглашение на шесть лет. Общая сумма сделки составит $ 36 млн. В среднем за сезон шведский голкипер будет получать $ 6 млн.

Ранее Маркстрём отказался продлевать контракт с «Ванкувером Кэнакс», вследствие чего вышел на рынок неограниченно свободных агентов.

В минувшем регулярном сезоне 30-летний голкипер провёл 43 встречи, одержав победы в 23 из них. Его коэффициент надёжности составил 91,8%, пропуская в среднем за игру 2,75 шайбы. В Кубке Стэнли на его счету 14 игр, в которых одержано 8 побед. Процент надёжности составил 91,9%, при среднем количестве 2,85 пропущенные шайбы за игру и одной игре на ноль.

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