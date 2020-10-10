Лундквист: какой бы ни была моя роль в «Вашингтоне», я буду работать изо всех сил

Голкипер Хенрик Лундквист поделился впечатлениями от подписания контракта с «Вашингтон Кэпиталз».

«Несколько недель я выполнял домашнюю работу, прорабатывая различные сценарии и варианты. И должен сказать, что я ставил галочки напротив «Вашингтона» по всем пунктам. Когда дело доходит до команды, которая знает, как побеждать, где отличный тренерский штаб и есть возможность провести какое-то количество матчей — ты понимаешь, что это и есть главные факторы. На этом этапе карьеры самое важное для меня — это шанс на победу. Я знаю некоторых парней в команде. Против многих играл уйму лет. Я их очень уважаю. Очень взволнован и благодарен, что присоединился к ним. Катаюсь уже несколько недель и рад принять новый вызов.

Когда ты отправляешься в путешествие, то стоит нарисовать картинку в воображении, как это может быть. Я хочу видеть себя с Кубком Стэнли, и хочу сделать это в «Вашингтоне». Это будет моей мотивацией, когда я продолжу тренироваться, буду готовить себя к лагерю. Я буду думать об этой потрясающей истории. Помню, я тогда играл в Швеции, когда Бурк выиграл чашу. И это был классный момент! При этом никто не хочет попадать под излишнее давление. Я просто использую эту историю с Бурком как мотивацию и повод для вдохновения.

Знаете что? Я просто буду работать изо всех сил, и какой бы ни была моя роль, это зависит от тренеров. Я знаю, что у меня будет возможность играть. Как много — зависит от качества игры. При этом я понимаю, что у «Вашингтона» есть молодой и очень талантливый вратарь Илья Самсонов. В прошлом сезоне он играл очень хорошо. Я попытаюсь помочь ему, поддержать парня. Какой бы ни была моя роль, я к ней готов. Но прямо сейчас могу контролировать только свою подготовку, тренировки, образ мышления. А по остальному решим, когда начнётся работа перед сезоном», — приводит слова Лундквиста пресс-служба лиги.