Лундквист: какой бы ни была моя роль в «Вашингтоне», я буду работать изо всех сил

Голкипер Хенрик Лундквист поделился впечатлениями от подписания контракта с «Вашингтон Кэпиталз».
«Несколько недель я выполнял домашнюю работу, прорабатывая различные сценарии и варианты. И должен сказать, что я ставил галочки напротив «Вашингтона» по всем пунктам. Когда дело доходит до команды, которая знает, как побеждать, где отличный тренерский штаб и есть возможность провести какое-то количество матчей — ты понимаешь, что это и есть главные факторы. На этом этапе карьеры самое важное для меня — это шанс на победу. Я знаю некоторых парней в команде. Против многих играл уйму лет. Я их очень уважаю. Очень взволнован и благодарен, что присоединился к ним. Катаюсь уже несколько недель и рад принять новый вызов.
Когда ты отправляешься в путешествие, то стоит нарисовать картинку в воображении, как это может быть. Я хочу видеть себя с Кубком Стэнли, и хочу сделать это в «Вашингтоне». Это будет моей мотивацией, когда я продолжу тренироваться, буду готовить себя к лагерю. Я буду думать об этой потрясающей истории. Помню, я тогда играл в Швеции, когда Бурк выиграл чашу. И это был классный момент! При этом никто не хочет попадать под излишнее давление. Я просто использую эту историю с Бурком как мотивацию и повод для вдохновения.
Знаете что? Я просто буду работать изо всех сил, и какой бы ни была моя роль, это зависит от тренеров. Я знаю, что у меня будет возможность играть. Как много — зависит от качества игры. При этом я понимаю, что у «Вашингтона» есть молодой и очень талантливый вратарь Илья Самсонов. В прошлом сезоне он играл очень хорошо. Я попытаюсь помочь ему, поддержать парня. Какой бы ни была моя роль, я к ней готов. Но прямо сейчас могу контролировать только свою подготовку, тренировки, образ мышления. А по остальному решим, когда начнётся работа перед сезоном», — приводит слова Лундквиста пресс-служба лиги.
- 10 октября 2020
-
08:30
-
06:30
-
06:21
-
06:08
-
05:52
-
05:29
-
02:14
-
01:17
-
00:39
-
00:33
-
00:33
-
00:18
-
00:17
-
00:11
- 9 октября 2020
-
23:59
-
23:35
-
23:29
-
23:17
-
23:09
-
23:00
-
22:50
-
22:45
-
22:37
-
22:29
-
22:28
-
22:14
-
21:57
-
21:54
-
21:37
-
21:30
-
21:20
-
21:07
-
20:59
-
20:58
-
20:30