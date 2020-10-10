Стефан Ноэсен подписал новый контракт с «Сан-Хосе»

Клуб НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» на своём официальном сайте объявил о подписании нового контракта с нападающим Стефаном Ноэсеном. Сообщается, что 27-летний хоккеист подписал соглашение сроком на один сезон, сумма контракта — $ 925 млн.

В регулярном чемпионате сезона-2019/2020 Ноэсен принял участие в 40 матчах, записав в актив 9 (7+2) очков при показателе полезности «-1» и 32 минутах штрафного времени.

За карьеру в НХЛ хоккеист провёл 199 матчей. Он забросил 31 шайбу и отдал 23 результативные передачи при показателе полезности «-2» и 120 минутах штрафа. Ранее Ноэсен защищал цвета «Анахайм Дакс», «Нью-Джерси Дэвилз» и «Питтсбург Пингвинз».

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