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Дорион: Гудбрансон станет одним из лидеров «Оттавы». Он сделает линию обороны габаритнее

Дорион: Гудбрансон станет одним из лидеров «Оттавы». Он сделает линию обороны габаритнее
Хоккей / НХЛ 0

Генеральный менеджер «Оттавы Сенаторз» Пьер Дорион прокомментировал обмен с «Анахайм Дакс», в результате которого в канадский клуб перешёл защитник Эрик Гудбрансон.

«Эрик Гудбрансон сделает нашу линию обороны габаритнее. На этого опытного хоккеиста всегда можно положиться. Эрик играет жёстко, в нём сочетаются такие качества, как цепкость и энергетика. Эрик станет одним из лидеров нашей команды, и это имеет особое значение», — приводит слова Дориона пресс-служба лиги.

В минувшем сезоне 28-летний Эрик Гудбрансон провёл 51 матч в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги, забросил четыре шайбы и отдал пять результативных передач при показателе полезности «0» и 95 минутах штрафного времени.

Защитник «Анахайма» Эрик Гудбрансон обменян в «Оттаву»
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