Форвард Бураковски подписал новое двухлетнее соглашение с «Колорадо» на $ 9,8 млн

25-летний шведский нападающий «Колорадо Эвеланш» Андре Бураковски останется в команде, сообщает североамериканский инсайдер Даррен Дрегер на своей странице в «Твиттере».



Форвард подписал контракт на два года со средней зарплатой в размере $ 4,9 млн. За первый год швед получит $ 4,4 млн, за второй — $ 5,4 млн.



В прошедшем сезоне Бураковски установил личный рекорд результативности. В 58 встречах регулярного чемпионата он набрал 45 очков, забросив 20 шайб и сделав 25 результативных передач при показателе полезности «+11» и 22 минутах штрафного времени. Швед сыграл 15 матчей в плей-офф, записав на свой счёт семь шайб и 10 результативных передач при показателе полезности «+7» и четырёх минутах штрафа.



Бураковски выступает за «Колорадо» с прошлого сезона.

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