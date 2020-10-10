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Команде МХЛ присуждено техническое поражение за неявку на матч из-за коронавируса

Команде МХЛ присуждено техническое поражение за неявку на матч из-за коронавируса
Хоккей / МХЛ 0

Команде МХЛ «Тюменский Легион» присуждено техническое поражение за неявку на матч с «Авто», сообщается на официальном сайте лиги.

«В связи с неявкой команды «Тюменский Легион» на матч, который должен был состояться 10 октября 2020 года, чемпионата Молодежной хоккейной лиги — первенства России по хоккею среди юниоров до 21 года сезона-2020-2021 лига приняла решение засчитать техническое поражение команде «Тюменский Легион» в соответствии с пунктом 19 статьи 29 главы 5 Дисциплинарного регламента чемпионата МХЛ», — говорится в сообщении.

В команде были сданы тесты на Covid-19, среди которых есть положительные. Их количество не разглашается из-за врачебной тайны. В связи с этим все игроки отправлены на карантин.

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