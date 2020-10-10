Лямся: было очень непривычно три недели находиться без хоккея

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся подвёл итоги встречи с ЦСКА (2:4).



«Тяжёлая игра. Очень серьёзный соперник. Для нашей молодёжи это была отличная проверка. Сегодня мы слишком мало играли с шайбой, словно отдавали дань уважения сопернику, и ждали. Это немножко ненормально, но я это прекрасно понимаю, ребята очень ждали такой матч с серьёзным соперником. Субботняя игра, родные трибуны — это тоже повлияло. В первом периоде мы плохо сыграли. Что касается второго, неплохо действовали, нашли свою игру, однако этот неудачный отскок от ноги нашего защитника — ЦСКА повезло в этом моменте. Я доволен, как сыграло наше большинство, но когда ты даёшь возможность сопернику забить три гола, то потом против такой сильной команды очень сложно действовать.



Насколько сложно мне было без хоккея? Было очень непривычно, потому что пропустил целых три недели. Особенно когда ты привыкаешь к этому ритму, когда всё время находишься с командой. Что касается коммуникаций с командой, то мы всегда поддерживали связь через зум, созванивались с тренерами. Утром и вечером у нас были конференции. Во время матчей я всегда был на связи, делал домашнюю работу, контролировал тренировочный и игровой процесс. У меня всегда был доступ к тренерам и к раздевалке.



Будут ли готовы Метсола, Кадейкин и Жарков к «Барысу»? Надеюсь, в скором времени они появятся. Мы не хотели бы рисковать, потому что коронавирус — это не просто болезнь, из-за которой ты пропускаешь две-три недели. После неё требуется восстановление, потому что могут возникнуть проблемы в дальнейшем с теми же мышцами, поэтому нужно делать очень аккуратно», — приводит слова Лямся пресс-служба КХЛ.

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