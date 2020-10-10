Никитин — о коронавирусе в ЦСКА: у всех команд одни и те же проблемы, мы не исключение

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин подвёл итоги встречи с «Салаватом Юлаевым» (4:2).



«Ребята хорошо сыграли. Мы понимали проблемы Уфы, поэтому дали шансы своей молодёжи, она показала себя хорошо. Не слишком ли большая нагрузка идёт на Шарыченкова? Мы считаем, что с той нагрузкой, которая у Александра сейчас есть, он может справиться. Плюс первый вратарь должен играть много и качественно. Чтобы быть к этому готовым, нужна практика. Теоретических знаний недостаточно, поэтому только через практику можно понять, каково быть первым вратарём.



В чём причина отсутствия Лайпсика, Робинсона и Попова? Причины разные: у кого-то коронавирус, у кого-то повреждение, кому-то дали отдохнуть. Мы не исключение, у всех команд одни и те же проблемы.



Как скоро ждать возвращения Юханссона? Пока не готов конкретно сказать. Ларс сейчас поехал с нами в эту поездку, с командой он пока не готовится, но тренируется на льду, проходит курс реабилитации. Повлияло ли на Сергеева сегодня то, что он играл в Уфе? Что касается его набранных очков — наверное, что-то есть. Эмоции», — приводит слова Никитина пресс-служба КХЛ.

ЦСКА одержал седьмую победу подряд, в Уфе обыграв «Салават Юлаев»