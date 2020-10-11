«Баффало» заключил контракт с Икином на $ 4,5 млн и продлил контракт с защитником Монтуром

«Баффало Сэйбрз» подписал контракт с форвардом Коди Икином, сообщает инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман. Соглашение с 29-летним игроком рассчитано на два года, а его средняя зарплата составит $ 2,25 млн (общая сумма контракта $ 4,5 млн).
В минувшем сезоне Икин провёл 49 матчей в регулярном чемпионате НХЛ за «Вегас Голден Найтс» и «Виннипег Джетс», суммарно набрав 15 (5+10) очков при полезности «-4». Зарплата по прошлому контракту составляла $ 3,85 млн.
Также «Сэйбрс» договорились о заключении нового контракта с защитником Брэндоном Монтуром. Соглашение с 26-летним игроком рассчитано на один год и $ 3,85 млн.
В минувшем сезоне Монтур набрал 18 (5+13) очков в 54 матчах сезона при полезности «+13» и среднем игровом времени 19.30. Его зарплата по прошлому контракту составляла $ 3,39 млн.
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