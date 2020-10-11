Голкипер Доминге вслед за Маркстрёмом перебрался в «Калгари»
Клуб Национальной хоккейной лиги «Калгари Флэймз» на официальном сайте объявил о заключении контракта с голкипером Луи Доминге. Соглашение носит двусторонний характер. На уровне НХЛ канадский вратарь может заработать $ 700 тыс.
Минувший сезон 28-летний голкипер начинал в системе «Нью-Джерси Дэвилз», а завершал в организации «Ванкувер Кэнакс». В ходе одного чемпионата Доминге успел сыграть за четыре команды. Помимо «Нью-Джерси» и «Ванкувера» Луи выходил на лёд в составе фарм-клубов команд.
В ходе минувшего розыгрыша Кубка Стэнли Доминге был третьим голкипером «Ванкувера». Примечательно, что первым вратарём «Кэнакс» являлся шведский голкипер Якоб Маркстрём, который в это межсезонье заключил контракт с «Калгари».
Голкипер Маркстрём подписал контракт с «Калгари» на 6 лет и $ 36 млн
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