Голкипер Доминге вслед за Маркстрёмом перебрался в «Калгари»

Клуб Национальной хоккейной лиги «Калгари Флэймз» на официальном сайте объявил о заключении контракта с голкипером Луи Доминге. Соглашение носит двусторонний характер. На уровне НХЛ канадский вратарь может заработать $ 700 тыс.

Минувший сезон 28-летний голкипер начинал в системе «Нью-Джерси Дэвилз», а завершал в организации «Ванкувер Кэнакс». В ходе одного чемпионата Доминге успел сыграть за четыре команды. Помимо «Нью-Джерси» и «Ванкувера» Луи выходил на лёд в составе фарм-клубов команд.

В ходе минувшего розыгрыша Кубка Стэнли Доминге был третьим голкипером «Ванкувера». Примечательно, что первым вратарём «Кэнакс» являлся шведский голкипер Якоб Маркстрём, который в это межсезонье заключил контракт с «Калгари».