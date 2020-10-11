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Хаггерти: «Бостон» предлагал Холлу краткосрочный контракт

Хаггерти: «Бостон» предлагал Холлу краткосрочный контракт
Хоккей / НХЛ 0

Клуб Национальной хоккейной лиги «Бостон Брюинз» предлагал контракт форварду Тейлору Холлу, сообщает журналист Джо Хаггерти. По его информации, речь шла о краткосрочной сделке.

«Его подписание имело бы смысл в качестве снайпера, который подошёл бы Давиду Крейчи или Чарли Койлу. Но, если бы принимал решение, я бы отказался от него. Этот игрок с неудачной карьерой и может не соответствовать нашей группе лидеров», – написал Хаггерти.

Отметим, эта информация появилась до того, как стало известно о подписании «Брюинз» контракта с крайним нападающим Крэйгом Смитом. Первый номер драфта НХЛ 2010 года на данный момент не определился с местом продолжения карьеры. Последним его клубом был «Аризона Койотс».

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