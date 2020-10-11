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Форвард «Автомобилиста» Секстон ответил на упрёки в слабой игре в плей-офф

Форвард «Автомобилиста» Секстон ответил на упрёки в слабой игре в плей-офф
Хоккей / КХЛ 0

Форвард «Автомобилиста» Дэн Секстон прокомментировал распространённое мнение, что он неудачно играет во время плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

«Во время первого сезона в составе «Автомобилиста» я в плей-офф набрал раза в два-три больше очков, чем остальные игроки. Считаю это хорошим результатом, потому что, как только мы добирались до этой стадии, я выходил на лед против лучших игроков соперников, нам приходилось очень нелегко, но мы всегда открывали счёт.

Мы сыграли шесть матчей в плей-офф. Не считаю, что вы справедливо оцениваете мои возможности. Если посмотреть, как я играл в АХЛ, то на решающем этапе всегда выступал лучше, чем в регулярном чемпионате», — приводят слова Секстона «Известия».

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