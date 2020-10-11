Дубль Дацюка помог «Автомобилисту» обыграть «Трактор» в домашнем матче КХЛ

«Автомобилист» обыграл челябинский «Трактор» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Уралец» в Екатеринбурге и завершилась со счётом 3:1 (1:0, 0:0, 2:1) в пользу подопечных Билла Питерса.

Одним из главных героев встречи стал форвард екатеринбургского клуба Павел Дацюк, оформивший дубль и отдавший одну результативную передачу. Три очка в составе победителей набрал Алексей Макеев (0+3). Единственную шайбу в составе «Трактора» забросил Алексей Бывальцев.

Таким образом, прервалась трёхматчевая победная серия челябинского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» 13 октября в гостях встретится с казанским «Ак Барсом», а «Автомобилист» 14 октября в Подольске — с «Витязем».