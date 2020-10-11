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Дубль Дацюка помог «Автомобилисту» обыграть «Трактор» в домашнем матче КХЛ

Дубль Дацюка помог «Автомобилисту» обыграть «Трактор» в домашнем матче КХЛ
Хоккей / КХЛ 0

«Автомобилист» обыграл челябинский «Трактор» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Уралец» в Екатеринбурге и завершилась со счётом 3:1 (1:0, 0:0, 2:1) в пользу подопечных Билла Питерса.

Одним из главных героев встречи стал форвард екатеринбургского клуба Павел Дацюк, оформивший дубль и отдавший одну результативную передачу. Три очка в составе победителей набрал Алексей Макеев (0+3). Единственную шайбу в составе «Трактора» забросил Алексей Бывальцев.

Таким образом, прервалась трёхматчевая победная серия челябинского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» 13 октября в гостях встретится с казанским «Ак Барсом», а «Автомобилист» 14 октября в Подольске — с «Витязем».

КХЛ - регулярный чемпионат
11 октября 2020, воскресенье. 15:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
3 : 1
Трактор
Челябинск
1:0 Дацюк (Голышев, Макеев) – 07:44' (5x5)   1:1 Бывальцев – 46:23' (4x5)   2:1 Обидин (Дацюк, Макеев) – 47:39' (5x4)   3:1 Дацюк (Трямкин, Макеев) – 57:55' (5x4)
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