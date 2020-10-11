«Сбылась мечта детства». Наместников прокомментировал свой переход в «Детройт»
Нападающий Владислав Наместников прокомментировал переход в «Детройт Ред Уингз». 27-летний россиянин подписал двухлетнее соглашение с «красными крыльями», по которому он за первый сезон получит $ 1,5 млн, а за второй — $ 2,5 млн. Общая сумма сделки составит $ 4 млн.
«Сбылась мечта детства. Счастлив присоединиться к «Детройту», — написал Наместников в «Инстаграме», прикрепив фото со своим дядей экс-форвардом «Ред Уингз» Вячеславом Козловым.
По ходу минувшего сезона Наместников сменил три клуба («Нью-Йорк Рейнджерс», «Оттава Сенаторз» и «Колорадо Эвеланш»). В 65 матчах регулярного чемпионата он набрал 31 (17+14) очко. За «Колорадо» в 12 матчах плей-офф забросил четыре шайбы и отдал одну результативную передачу.
Наместников подписал двухлетний контракт на $ 4 млн с «Детройтом»
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