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Скудра — о матче с «Динамо» Мн: получили ненужный гол, это сломало нашу игру

Скудра — о матче с «Динамо» Мн: получили ненужный гол, это сломало нашу игру
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер рижского «Динамо» Петерис Скудра прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с минским «Динамо» (3:4 Б).

«Матч был такой нестандартный, много игры в неравных составах. У нас было в начале матча много большинства, вторую половину провели больше в меньшинстве. Мы вышли сражаться, играть. В принципе с начала матча контролировали ход игры, мы получили абсолютно ненужный гол, это сломало нашу игру, но тем не менее три раза отыгрывались, ребята не сдавались и играли. Отсутствует ещё солидность, ещё летний хоккей, что касается нюансов, то не хватает концентрации. Не хочу искать отговорки, сегодня ребята отдали всё на льду», — приводит слова Скудры пресс-служба лиги.

Для латвийского клуба это поражение стало четвёртым кряду. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ рижане 14 октября в гостях встретятся с ярославским «Локомотивом», а минчане сыграют в Ярославле 16 октября.

Рижское «Динамо» потерпело четвёртое поражение подряд, проиграв минским одноклубникам
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