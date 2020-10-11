Гатиятулин: есть шанс, что Виталий Кравцов присоединится к «Трактору» на выезде
Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Автомобилистом» (1:3).
«Непростой матч, наступили на те же грабли. Допускали невынужденные удаления, за что соперник наказывал. Благодарен ребятам и болельщикам сегодня. По удалению Лукаша Седлака до конца игры будем смотреть, разбирать. Есть шанс, что Виталий Кравцов присоединится к нам на выезде, но точно не могу сказать», — приводит слова Гатиятулина пресс-служба лиги.
Таким образом, прервалась трёхматчевая победная серия челябинского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» 13 октября в гостях встретится с казанским «Ак Барсом», а «Автомобилист» 14 октября в Подольске — с «Витязем».
Дубль Дацюка помог «Автомобилисту» обыграть «Трактор» в домашнем матче КХЛ
- 11 октября 2020
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