Гатиятулин: есть шанс, что Виталий Кравцов присоединится к «Трактору» на выезде

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Автомобилистом» (1:3).

«Непростой матч, наступили на те же грабли. Допускали невынужденные удаления, за что соперник наказывал. Благодарен ребятам и болельщикам сегодня. По удалению Лукаша Седлака до конца игры будем смотреть, разбирать. Есть шанс, что Виталий Кравцов присоединится к нам на выезде, но точно не могу сказать», — приводит слова Гатиятулина пресс-служба лиги.

Таким образом, прервалась трёхматчевая победная серия челябинского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» 13 октября в гостях встретится с казанским «Ак Барсом», а «Автомобилист» 14 октября в Подольске — с «Витязем».