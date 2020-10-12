20-й номер драфта НХЛ Шакир Мухамадуллин забросил вторую шайбу в КХЛ

18-летний защитник «Салавата Юлаева» Шакир Мухамадуллин забросил свою вторую шайбу в сезоне. Произошло это в домашней встрече с нурсултанским «Барысом».



На четвёртой минуте второго периода при счёте 0:0 игроки «Салавата» вошли в чужую зону. Дмитрий Кугрышев отдал пас к воротам на Воробьёва, который, находясь спиной к воротам, сделал передачу, не глядя назад. Мухамадуллин, подключившись к атаке, бросил уже в пустые ворота, открыв счёт во встрече.

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Напомним, что для молодого защитника эта шайба стала второй в сезоне. В нынешнем сезоне КХЛ он провёл 16 матчей, в которых записал в свой актив 1 гол и сделал 5 результативных передач.



Ранее Мухамаддулин был выбран «Нью-Джерси Дэвилз» под 20-м номером на драфте НХЛ.



В матче между «Салаватом» и «Барысом» к середине второго периода счёт 2:0 в пользу уфимцев.