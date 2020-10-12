«Куньлунь» расторг контракт с Александром Китаровым

«Куньлунь Ред Стар» расторг контракт с белорусским нападающим Александром Китаровым, сообщает РИА «Новости». Контракт хоккеиста с китайским клубом был рассчитан до конца нынешнего сезона.
33-летний форвард в нынешнем сезоне принял участие в 6 встречах регулярного чемпионата КХЛ, не набрав ни одного очка при показателе полезности «-3» и 2 минутах штрафного времени.
Ранее Китаров играл в КХЛ за минское «Динамо» и нижнекамский «Нефтехимик». Всего в лиге он провёл 456 матчей и набрал 82 (33+49) очка при показателе полезности «-55» и 220 минутах штрафа.
Напомним, в нынешнем сезоне у «Куньлуня» 12 поражений в 13 встречах. Единственная победа была одержана не на льду — ярославский «Локомотив» из-за коронавируса не смог принять участие в матче в Мытищах. «Куньлуню» засчитали техническую победу.
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