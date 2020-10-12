«Барыс» отыгрался с 0:2 и победил «Салават Юлаев» в овертайме

Казахстанский «Барыс» обыграл «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Барыс-Арена» в Нур-Султане и завершилась со счётом 3:2 ОТ (0:0, 0:2, 2:0, 1:0) в пользу подопечных Юрия Михайлиса.

Победную шайбу в овертайме забросил форвард «Барыса» Роман Старченко. По два очка в составе победителей набрали Даррен Диц (1+1) и Линус Виделль (0+2). Шайбы у «Салавата Юлаева» забросили Шакир Мухамадуллин и Александр Алексеев.

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В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» 14 октября в гостях встретится с московским «Спартаком», а «Салават Юлаев» 15 октября в Мытищах — с китайским «Куньлунь Ред Стар».