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«Барыс» отыгрался с 0:2 и победил «Салават Юлаев» в овертайме

«Барыс» отыгрался с 0:2 и победил «Салават Юлаев» в овертайме
Хоккей / КХЛ 0

Казахстанский «Барыс» обыграл «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Барыс-Арена» в Нур-Султане и завершилась со счётом 3:2 ОТ (0:0, 0:2, 2:0, 1:0) в пользу подопечных Юрия Михайлиса.

Победную шайбу в овертайме забросил форвард «Барыса» Роман Старченко. По два очка в составе победителей набрали Даррен Диц (1+1) и Линус Виделль (0+2). Шайбы у «Салавата Юлаева» забросили Шакир Мухамадуллин и Александр Алексеев.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» 14 октября в гостях встретится с московским «Спартаком», а «Салават Юлаев» 15 октября в Мытищах — с китайским «Куньлунь Ред Стар».

КХЛ - регулярный чемпионат
12 октября 2020, понедельник. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
2 : 3
ОТ
Барыс
Нур-Султан
1:0 Мухамадуллин (Кугрышев, Воробьёв) – 23:35' (5x5)   2:0 Алексеев (Маннинен) – 32:31' (5x5)   2:1 Мусоров (Гренц) – 41:21' (5x5)   2:2 Диц (Валк, Виделль) – 48:14' (5x5)   2:3 Старченко (Виделль, Диц) – 60:25' (5x4)
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