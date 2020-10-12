Лафренье подписал контракт новичка с «Рейнджерс» и получил 13-й номер

«Нью-Йорк Рейнджерс» заключил трёхлетний контракт новичка с нападающим Алексисом Лафренье, сообщает пресс-служба клуба в «Твиттере». Канадец будет играть за свою новую команду под 13-м номером.

После драфта 19-летнему форварду пришлось отказаться от любимого номера. Лафренье родился 11 октября 2001 года и на протяжении всей карьеры выступал под 11-м номером. Однако этот номер выведен из обращения в «Рейнджерс» в честь легендарного Марка Мессье. Торжественная церемония прошла в 2006 году.

В прошедшем сезоне Лафренье, выступая за «Римуски», занял первое место в списке бомбардиров QMJHL, набрав 112 (35+77) очков при полезности «+41» в 52 матчах. В январе этого года он выиграл золото МЧМ-2020 со сборной Канады и стал самым ценным игроком турнира.