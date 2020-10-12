СКА — «Динамо» М: Дмитрий Кагарлицкий забросил первую шайбу в сезоне
Петербургский СКА и московское «Динамо» в эти минуты проводят матч регулярного чемпионата КХЛ. Завершился первый период, счёт ─ 2:2.
На 4-й минуте матча счёт открыл форвард «Динамо» Дмитрий Кагарлицкий. У 31-летнего форварда эта шайба стала первой в сезоне. Напомним, в межсезонье Кагарлицкий вернулся в столичный клуб после одного сезона в СКА.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Напомним, первый этап нового сезона КХЛ продлится до 27 февраля 2021 года, количество игровых дней – 142. Каждый из 23 клубов проведёт по 60 матчей. Старт плей-офф намечен на 2 марта 2021 года, седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.
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