«Витязь» — «Амур»: хозяева забросили три шайбы за 75 секунд

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Витязь» принимает в Подольске хабаровский «Амур» (5:2, завершился второй период).

Подмосковная команда проигрывала после первого игрового отрезка со счётом 0:2, однако хозяевам удалось изменить ситуацию на льду. Дмитрий Лугин реализовал буллит, а затем точными бросками отметились Святослав Гребенщиков и Александр Дергачёв. «Витязь» забросил три шайбы за две минуты 75 секунд.

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Напомним, первый этап нового сезона КХЛ продлится до 27 февраля 2021 года, количество игровых дней – 142. Каждый из 23 клубов проведёт по 60 матчей. Старт плей-офф намечен на 2 марта 2021 года, седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.