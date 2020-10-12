Р. Ротенберг: Брагин пока не может выходить на лёд, важно не рисковать здоровьем

И.о. главного тренера СКА Роман Ротенберг прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо» (3:4).

«Сегодня хорошо начали игру, 40 минут можем занести себе в актив. Где-то допустили много потерь, для нас это не допустимо, где-то допустили индивидуальные ошибки, но здесь надо относиться с пониманием. Функциональное состояние команды не идеальное после двухнедельного карантина. Но мы не согласны с этим поражением, где-то и тренерский штаб не отработал должным образом. Будем с каждой игрой играть всё лучше. В прошлом матче нас хватило на один период, в этом – уже два периода смогли играть в высоком темпе. Но надо играть все 60 минут, уверен, в следующем матче мы уже будем так играть.

Когда вернётся Брагин? Мы работаем всем тренерским штабом, есть рекомендация докторов, Брагина мониторят ежедневно. На сегодняшний день Брагин не может выходить на лёд, не может быть рядом со льдом. Мы работаем с Валерием Николаевичем, всё обсуждаем на видео и радио связи. Надеемся, совсем скоро он вернётся. Есть ещё несколько игроков, тренеров, не все ещё выздоровели. Надеемся, в течение недели все вернутся. Но рисковать здоровьем тренеров не будем. У Анвара Гатиятулина в «Тракторе» были осложнения после болезни. У многих бывают осложнения с лёгкими, так что важно не рисковать здоровьем.

Не поменяли вратаря за две минуты до конца, потому что рассчитывали забить «пять на четыре». Задним умом все сильны, в этой ситуации можно были идти на риск и снимать вратаря раньше. Сняли его, как только выиграли вбрасывание, но не реализовали численное преимущество. Над этим тоже будем работать. Мало бросали в большинстве, не хватило бросковой агрессии», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.