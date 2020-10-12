Немировски: Мельничук в матче с «Сибирью» отыграл очень стабильно

Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Сибирью» (3:2).

«Сегодня была равная игра. Во втором периоде начали добавлять. Над какими-то моментами нам ещё нужно работать. Сильно осложнили себе игру, не выбрасывая шайбу из своей зоны. Было много индивидуальных ошибок, когда шайба находилась в метре от синей линии и мы её не выбрасывали, а пытались начать обыгрывать. Эти ошибки показывают, что некоторые ребята не готовы играть. Самое главное, что удалось победить.

Конечно, нам сегодня помог Алексей Мельничук. Он сегодня отыграл очень стабильно. Дамир Жафяров сегодня в некоторых моментах взял игру на себя и здорово забил. Он почти во всех играх старается так играть, но не всегда получается. Он молодец», — передаёт слова Немировски корреспондент «Чемпионата» Иван Богун.