Бабенко: это лучший матч Кагарлицкого из тех, что были, но ещё не то, что хочется видеть

Старший тренер московского «Динамо» Юрий Бабенко прокомментировал игру нападающего Дмитрия Кагарлицкого в матче со СКА (4:3). В этой встрече 31-летний форвард забросил первую шайбу в сезоне.

«Кагарлицкий сегодня неплохо сыграл, его звено забило важные голы. В принципе я думаю, что он сегодня был одним из лучших. И по движению выглядел хорошо, и моменты создавал, и забил. Надеемся, что эта игра придаст ему уверенности. Плюс матч в Питере был для него определённым стимулом.

Я бы сказал, что это был его лучший матч из тех, что были, но ещё далеко не то, что мы реально от него хотим видеть. Надеемся, что он будет прибавлять с каждым следующим матчем», — передаёт слова Бабенко корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.