Бабенко: это лучший матч Кагарлицкого из тех, что были, но ещё не то, что хочется видеть
Старший тренер московского «Динамо» Юрий Бабенко прокомментировал игру нападающего Дмитрия Кагарлицкого в матче со СКА (4:3). В этой встрече 31-летний форвард забросил первую шайбу в сезоне.
«Кагарлицкий сегодня неплохо сыграл, его звено забило важные голы. В принципе я думаю, что он сегодня был одним из лучших. И по движению выглядел хорошо, и моменты создавал, и забил. Надеемся, что эта игра придаст ему уверенности. Плюс матч в Питере был для него определённым стимулом.
Я бы сказал, что это был его лучший матч из тех, что были, но ещё далеко не то, что мы реально от него хотим видеть. Надеемся, что он будет прибавлять с каждым следующим матчем», — передаёт слова Бабенко корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
СКА — «Динамо» М: Дмитрий Кагарлицкий забросил первую шайбу в сезоне
- 12 октября 2020
-
22:38
-
22:35
-
22:30
-
22:27
-
22:24
-
22:23
-
22:20
-
22:07
-
22:05
-
21:58
-
21:55
-
21:51
-
21:48
-
21:24
-
21:14
-
21:04
-
20:42
-
20:26
-
20:06
-
19:51
-
19:34
-
19:17
-
19:10
-
19:00
-
18:32
-
17:58
-
17:31
-
17:16
-
16:49
-
16:37
-
16:18
-
15:51
-
15:23
-
14:43
-
14:14
Партнерский контент