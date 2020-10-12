«Айлендерс» обменяли защитника Девона Тэйвза в «Колорадо»
Клубы Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Айлендерс» и «Колорадо Эвеланш» провели обмен, информируют пресс-службы клубов. В «Колорадо» перешёл 26-летний защитник Девон Тэйвз, взамен «Айлендерс» получили право выбора во втором раунде драфта 2020 года и право выбора во втором раунде драфта-2021.
В 68 матчах регулярного чемпионата защитник забросил 6 шайб и отдал 22 результативные передачи при показателе полезности «+1». В 22 матчах плей-офф набрал 10 (2+8) очков при показателе «+3».
За карьеру в НХЛ Тэйвз в 116 матчах забросил 11 шайб и отдал 35 результативных передач при показателе полезности «+8» и 20 минутах штрафа. Был выбран клубом из Нью-Йорка в четвёртом раунде под общим 108-м номером на драфте в 2014 году.
«Айлендерс» обменяли защитника Берроуза в «Колорадо»
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