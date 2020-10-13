Плющев: СКА находится не в оптимальном состоянии, но всё равно играет в открытый хоккей

Заслуженный тренер России Владимир Плющев поделился мнением о матче регулярного чемпионата КХЛ между СКА и московским «Динамо» (3:4).

«Думаю, что болельщики остались довольны хоккеем, показанным в исполнении обеих команд. Игра проходила на встречных курсах. На протяжении двух периодов СКА смотрелся вполне неплохо. Чувствовалось, что команда еще находится не в оптимальном физическом состоянии. «Армейцы» всё равно пытались сыграть с «Динамо» в открытый хоккей, где-то у них неплохо получалось. Своей активностью они старались подавить соперника, но на последний период банально не хватило сил.

Хотелось бы отметить некоторых молодых хоккеистов СКА, которые проводят свои первые матчи в КХЛ. Это, прежде всего, Бринкман и Чибриков. Ребята попадают в заявку даже сейчас, когда выздоровели игроки основы. При этом они чувствуют себя достаточно уверенно на площадке», — сказал Плющев «Чемпионату».