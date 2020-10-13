Соколов — о драфте НХЛ: отдам все силы и докажу всем, что меня не зря выбрали так высоко

Проспект «Оттавы Сенаторз» нападающий Егор Соколов прокомментировал выбор «сенаторов» на драфте Национальной хоккейной лиги.
«Смотрел и первый раунд, и последующие. Было очень интересно, как НХЛ сможет провести драфт в онлайн-формате. Первый день я смотрел отдельно, а во второй день я со своей канадской семьёй в ресторане смотрели мероприятие. Там подключил свою семью по Zoom, и уже с агентом и родными наблюдали вместе.
Выбор под 61-м номером? Было очень неожиданно и приятно, что вся работа, которую я проводил в зале и на льду превратилась в воплощение моей мечты. Было приятно, что меня выбрали так высоко. Отдам все силы и докажу всем, что меня не зря выбрали так высоко. Немного, конечно, рановато, как по мне (смеётся). Обычно игроков, которые в третий раз выходят на драфт не выбирают так высоко. С агентом говорил, он мне говорил, что будет конец второго раунда – начало третьего. Так вышло, что он оказался прав.
Предпочтений никаких не было. НХЛ — это лучшая лига мира. Без разницы, какая это была бы страна: Канада или США. Конечно, приятно, что я остался в Канаде. Семья, в которой я жил, будет иметь возможность приехать и посмотреть мои игры. Оттава достаточно близко расположена к «Кейп-Бретону», поэтому мне это только в плюс. Да и мои родные смогут без пересадок и без трудностей прилететь в столицу Канады», – сказал Соколов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владиславу Лебеденко.
- 13 октября 2020
-
10:52
-
10:25
-
10:15
-
09:51
-
09:30
-
09:12
-
09:00
-
08:45
-
08:25
-
08:10
-
08:01
-
06:02
-
03:36
-
02:39
-
02:18
-
02:03
-
01:45
-
01:34
-
01:24
- 12 октября 2020
-
23:55
-
23:23
-
22:38
-
22:35
-
22:30
-
22:27
-
22:24
-
22:23
-
22:20
-
22:07
-
22:05
-
21:58
-
21:55
-
21:51
-
21:48
-
21:24