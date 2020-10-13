Соколов — о драфте НХЛ: отдам все силы и докажу всем, что меня не зря выбрали так высоко

Проспект «Оттавы Сенаторз» нападающий Егор Соколов прокомментировал выбор «сенаторов» на драфте Национальной хоккейной лиги.

«Смотрел и первый раунд, и последующие. Было очень интересно, как НХЛ сможет провести драфт в онлайн-формате. Первый день я смотрел отдельно, а во второй день я со своей канадской семьёй в ресторане смотрели мероприятие. Там подключил свою семью по Zoom, и уже с агентом и родными наблюдали вместе.

Выбор под 61-м номером? Было очень неожиданно и приятно, что вся работа, которую я проводил в зале и на льду превратилась в воплощение моей мечты. Было приятно, что меня выбрали так высоко. Отдам все силы и докажу всем, что меня не зря выбрали так высоко. Немного, конечно, рановато, как по мне (смеётся). Обычно игроков, которые в третий раз выходят на драфт не выбирают так высоко. С агентом говорил, он мне говорил, что будет конец второго раунда – начало третьего. Так вышло, что он оказался прав.

Предпочтений никаких не было. НХЛ — это лучшая лига мира. Без разницы, какая это была бы страна: Канада или США. Конечно, приятно, что я остался в Канаде. Семья, в которой я жил, будет иметь возможность приехать и посмотреть мои игры. Оттава достаточно близко расположена к «Кейп-Бретону», поэтому мне это только в плюс. Да и мои родные смогут без пересадок и без трудностей прилететь в столицу Канады», – сказал Соколов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владиславу Лебеденко.

«Оттава» впервые с 2007 года выбрала русского игрока на драфте, им стал Егор Соколов