«Рейнджерс» могут отпустить Лафренье на МЧМ-2021, если сезон НХЛ не начнётся 1 января

Первый номер драфта НХЛ 2021 года нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Алексис Лафренье может сыграть за молодёжную сборную Канады на МЧМ-2021 в Эдмонтоне в том случае, если сезон НХЛ не начнётся 1 января, сообщается на официальном сайте НХЛ

«Мы говорим об этих сценариях и том, что может случиться. Сейчас наша задача – увидеть его здесь как можно скорее, чтобы он начал тренироваться и готовиться к сезону НХЛ. Ситуацию с молодёжным чемпионатом мира или чем-то ещё мы будем рассматривать по мере поступления», – заявил генменеджер «синерубашечников» Джефф Гортон.

Турнир пройдёт с 26 декабря по 5 января в Эдмонтоне без зрителей на трибунах. Команды будут находиться в «пузыре», похожем на тот, в котором пребывали команды, участвовавшие в розыгрыше Кубка Стэнли. Сборная Канады является действующим чемпионом мира среди молодёжных команд. В 2020 году чемпионом мира в её составе стал и Лафренье.