15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Автомобилист» объявил состав на шестиматчевую выездную серию

«Автомобилист» объявил состав на шестиматчевую выездную серию
Комментарии

«Автомобилист» на официальном сайте клуба объявил состав на выездную серию. Команде Билла Питерса предстоит выездная серия из шести матчей, в которая она сыграет с “Витязем” (14 октября, Подольск), “Торпедо” (16 октября, Нижний Новгород), “Северсталью” (18 октября, Череповец), “Нефтехимиком” (22 октября, Нижнекамск), “Авангардом” (24 октября, Балашиха) и “Йокеритом” (26 октября, Хельсинки).

На выезд отправились следующие игроки:

Вратари:
Якуб Коварж, Владислав Гросс, Леонид Фомин

Защитники:
Сергей Зборовский, Максим Березин, Михаил Мамкин, Денис Бодров, Чарлиз Дженовей, Даниил Зайцев, Никита Трямкин, Алексей Василевский

Нападающие:
Дэн Секстон, Павел Дацюк, Анатолий Голышев, Джефф Плэтт, Брукс Мэйсек, Георгий Белоусов, Питер Холланд, Степан Хрипунов, Павел Куликов, Вячеслав Литовченко, Илья Овчинников, Андрей Обидин, Станислав Бочаров, Александр Протапович, Алексей Макеев.

Материалы по теме
Дацюк — главная звезда КХЛ прямо сейчас. В 42 года он продолжает творить на льду
Дацюк — главная звезда КХЛ прямо сейчас. В 42 года он продолжает творить на льду