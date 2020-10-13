«Автомобилист» объявил состав на шестиматчевую выездную серию

«Автомобилист» на официальном сайте клуба объявил состав на выездную серию. Команде Билла Питерса предстоит выездная серия из шести матчей, в которая она сыграет с “Витязем” (14 октября, Подольск), “Торпедо” (16 октября, Нижний Новгород), “Северсталью” (18 октября, Череповец), “Нефтехимиком” (22 октября, Нижнекамск), “Авангардом” (24 октября, Балашиха) и “Йокеритом” (26 октября, Хельсинки).

На выезд отправились следующие игроки:

Вратари:

Якуб Коварж, Владислав Гросс, Леонид Фомин



Защитники:

Сергей Зборовский, Максим Березин, Михаил Мамкин, Денис Бодров, Чарлиз Дженовей, Даниил Зайцев, Никита Трямкин, Алексей Василевский



Нападающие:

Дэн Секстон, Павел Дацюк, Анатолий Голышев, Джефф Плэтт, Брукс Мэйсек, Георгий Белоусов, Питер Холланд, Степан Хрипунов, Павел Куликов, Вячеслав Литовченко, Илья Овчинников, Андрей Обидин, Станислав Бочаров, Александр Протапович, Алексей Макеев.