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Кирсанов: разницы между Ротенбергом и другими тренерами нет. Квалифицированные специалисты

Кирсанов: разницы между Ротенбергом и другими тренерами нет. Квалифицированные специалисты
Хоккей / КХЛ 0

Защитник СКА Кирилл Кирсанов прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо» (3:4).

«Все бились, выполняли свои функции на сто процентов, но больше повезло «Динамо», поэтому они и победили. Я, конечно, не ветеран. Получил новые эмоции, новый стресс. Мне ещё работать и работать, чтобы выходить на более высокий уровень и играть в КХЛ. Опыт даётся с каждым матчем. Каждая игра особенная.

Разницы между Романом Ротенбергом и другими тренерами нет. Все квалифицированные специалисты. Наставник есть наставник. Хоть он и исполняющий обязанности, но всё-таки тренер», – цитирует Кирсанова пресс-служба КХЛ.

Ранее заслуженный тренер России Владимир Плющев поделился мнением о матче СКА и «Динамо».

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