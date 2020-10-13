Кирсанов: разницы между Ротенбергом и другими тренерами нет. Квалифицированные специалисты

Защитник СКА Кирилл Кирсанов прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо» (3:4).

«Все бились, выполняли свои функции на сто процентов, но больше повезло «Динамо», поэтому они и победили. Я, конечно, не ветеран. Получил новые эмоции, новый стресс. Мне ещё работать и работать, чтобы выходить на более высокий уровень и играть в КХЛ. Опыт даётся с каждым матчем. Каждая игра особенная.



Разницы между Романом Ротенбергом и другими тренерами нет. Все квалифицированные специалисты. Наставник есть наставник. Хоть он и исполняющий обязанности, но всё-таки тренер», – цитирует Кирсанова пресс-служба КХЛ.

Ранее заслуженный тренер России Владимир Плющев поделился мнением о матче СКА и «Динамо».

Плющев: СКА находится не в оптимальном состоянии, но всё равно играет в открытый хоккей