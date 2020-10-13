Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ак Барс» — «Трактор». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Бадюков: «Сочи» не показывал той игры, которая позволила бы рассчитывать на плей-офф

Бадюков: «Сочи» не показывал той игры, которая позволила бы рассчитывать на плей-офф
Хоккей / КХЛ 0

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Бадюков прокомментировал отставку Александра Андриевского с поста главного тренера «Сочи».

«Я думаю, что разгромное поражение от «Авангарда» сподвигло руководство клуба к такому шагу. Это был решающий аргумент. Это бывает, когда команда крупно проигрывает. Но в таком случае у неё должен быть какой-то фундамент в виде результата и игры. А у коллектива Андриевского в этом сезоне его не было.

Изначально «Сочи» не показывал той игры, которая позволила бы рассчитывать на попадание в плей-офф. У «леопардов» были проблемы с легионерами. Появление Стрёмвалля не спасло ситуацию. От иностранцев пока исходит маловато помощи для команды. Поэтому я думаю, что разгромное поражение от «Авангарда» со счётом 2:7 сыграло основную роль в этой отставке», — приводит слова Бадюкова Allhockey.Ru.

Хоккейный клуб «Сочи» отправил в отставку главного тренера Александра Андриевского
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020