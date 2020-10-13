Бадюков: «Сочи» не показывал той игры, которая позволила бы рассчитывать на плей-офф

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Бадюков прокомментировал отставку Александра Андриевского с поста главного тренера «Сочи».
«Я думаю, что разгромное поражение от «Авангарда» сподвигло руководство клуба к такому шагу. Это был решающий аргумент. Это бывает, когда команда крупно проигрывает. Но в таком случае у неё должен быть какой-то фундамент в виде результата и игры. А у коллектива Андриевского в этом сезоне его не было.
Изначально «Сочи» не показывал той игры, которая позволила бы рассчитывать на попадание в плей-офф. У «леопардов» были проблемы с легионерами. Появление Стрёмвалля не спасло ситуацию. От иностранцев пока исходит маловато помощи для команды. Поэтому я думаю, что разгромное поражение от «Авангарда» со счётом 2:7 сыграло основную роль в этой отставке», — приводит слова Бадюкова Allhockey.Ru.
- 13 октября 2020
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