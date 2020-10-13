Форвард Василий Пономарёв подписал контракт новичка с «Каролиной»
«Каролина Харрикейнз» заключила трёхлетний контракт новичка с нападающим Василием Пономарёвым, информирует официальный сайт клуба. Ранее форвард был выбран «Каролиной» под общим 53-м номером на драфте НХЛ 2020 года.
Спортивные права на Пономарёва в России остались у «Крыльев Советов». В сезоне-2018/19, проведённом в клубе МХЛ, Василий набрал 29 (9+20) очков в 37 очках. В минувшем сезоне россиянин выступал за «Шовиниган Катарактес» из юниорской лиги Квебека. В 57 матчах он набрал 49 (18+31) очков.
До 2017 года играл в зеленоградской «Орбите», а в сезонах-2012/13 и 2013/14 выступал за «Бульдогов» (Санкт-Петербург). В 2019 году в составе юниорской сборной России Пономарёв стал обладателем Кубка Гретцки/Глинки.
Аналитик NHL Network: Пономарёв сложен, как маленький холодильник для пива
- 13 октября 2020
-
18:36
-
17:51
-
16:54
-
16:32
-
16:17
-
15:46
-
15:40
-
15:26
-
15:20
-
14:47
-
14:11
-
14:01
-
13:37
-
13:05
-
13:00
-
12:33
-
12:11
-
12:05
-
11:41
-
11:32
-
11:15
-
10:52
-
10:25
-
10:15
-
09:51
-
09:30
-
09:12
-
09:00
-
08:45
-
08:25
-
08:10
-
08:01
-
06:02
-
03:36
-
02:39
Партнерский контент