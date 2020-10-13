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Форвард Василий Пономарёв подписал контракт новичка с «Каролиной»

Форвард Василий Пономарёв подписал контракт новичка с «Каролиной»
Хоккей / НХЛ 0

«Каролина Харрикейнз» заключила трёхлетний контракт новичка с нападающим Василием Пономарёвым, информирует официальный сайт клуба. Ранее форвард был выбран «Каролиной» под общим 53-м номером на драфте НХЛ 2020 года.

Спортивные права на Пономарёва в России остались у «Крыльев Советов». В сезоне-2018/19, проведённом в клубе МХЛ, Василий набрал 29 (9+20) очков в 37 очках. В минувшем сезоне россиянин выступал за «Шовиниган Катарактес» из юниорской лиги Квебека. В 57 матчах он набрал 49 (18+31) очков.

До 2017 года играл в зеленоградской «Орбите», а в сезонах-2012/13 и 2013/14 выступал за «Бульдогов» (Санкт-Петербург). В 2019 году в составе юниорской сборной России Пономарёв стал обладателем Кубка Гретцки/Глинки.

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