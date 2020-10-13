Из-за пандемии коронавируса хоккейная Лига чемпионов не состоится в нынешнем сезоне
Члены правления Лиги чемпионов приняли решение турнир в нынешнем сезоне не проводить, информирует официальный сайт соревнований. Такое решение принято в связи с пандемией коронавируса.
В минувшем сезоне шведская «Фрёлунда» победила чешский «Градец-Кралове» со счётом 3:1 в финале хоккейной Лиги чемпионов. Таким образом, клуб из Швеции выиграл Лигу чемпионов в четвёртый раз в своей истории, ранее завоевав трофей в 2016, 2017 и 2019 годах. Один раз «Фрёлунда» в финале проиграла.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, от него скончались более 1 млн человек, из числа заразившихся излечились более 26 млн.
Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».
Президент КХЛ объяснил, почему клубы лиги не принимают участия в Лиге чемпионов
- 13 октября 2020
-
21:09
-
20:42
-
20:08
-
19:38
-
19:21
-
18:56
-
18:36
-
17:51
-
16:54
-
16:32
-
16:17
-
15:46
-
15:40
-
15:26
-
15:20
-
14:47
-
14:11
-
14:01
-
13:37
-
13:05
-
13:00
-
12:33
-
12:11
-
12:05
-
11:41
-
11:32
-
11:15
-
10:52
-
10:25
-
10:15
-
09:51
-
09:30
-
09:12
-
09:00
-
08:45
Партнерский контент