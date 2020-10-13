Из-за пандемии коронавируса хоккейная Лига чемпионов не состоится в нынешнем сезоне

Члены правления Лиги чемпионов приняли решение турнир в нынешнем сезоне не проводить, информирует официальный сайт соревнований. Такое решение принято в связи с пандемией коронавируса.

В минувшем сезоне шведская «Фрёлунда» победила чешский «Градец-Кралове» со счётом 3:1 в финале хоккейной Лиги чемпионов. Таким образом, клуб из Швеции выиграл Лигу чемпионов в четвёртый раз в своей истории, ранее завоевав трофей в 2016, 2017 и 2019 годах. Один раз «Фрёлунда» в финале проиграла.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, от него скончались более 1 млн человек, из числа заразившихся излечились более 26 млн.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».