«Ак Барс» потерпел пятое поражение в семи последних матчах
Челябинский «Трактор» в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл «Ак Барс». Встреча прошла на стадионе «Татнефть-Арена» в Казани и завершилась со счётом 3:2 Б (1:0, 0:1, 1:1, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Анвара Гатиятулина.
Таким образом, казанцы проиграли пять игр из последних семи. «Ак Барс» ранее обыграл «Салават Юлаев» (4:1) и «Витязь» (3:2 Б), но уступил «Северстали» (2:3 ОТ), «Торпедо» (2:4), «Локомотиву» (3:4) и «Нефтехимику» (2:3 ОТ). Клуб из Татарстана, набрав в 165 матчах 23 очка, занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» 14 октября дома встретится с хабаровским «Амуром», а «Трактор» 15 октября в Череповце — с местной «Северсталью».
«Трактор» в серии буллитов обыграл «Ак Барс»
- 13 октября 2020
-
23:08
-
22:44
-
22:30
-
22:04
-
21:46
-
21:09
-
20:42
-
20:08
-
19:38
-
19:21
-
18:56
-
18:36
-
17:51
-
16:54
-
16:32
-
16:17
-
15:46
-
15:40
-
15:26
-
15:20
-
14:47
-
14:11
-
14:01
-
13:37
-
13:05
-
13:00
-
12:33
-
12:11
-
12:05
-
11:41
-
11:32
-
11:15
-
10:52
-
10:25
-
10:15
Партнерский контент