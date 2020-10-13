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«Ак Барс» потерпел пятое поражение в семи последних матчах

«Ак Барс» потерпел пятое поражение в семи последних матчах
Хоккей / КХЛ 0

Челябинский «Трактор» в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл «Ак Барс». Встреча прошла на стадионе «Татнефть-Арена» в Казани и завершилась со счётом 3:2 Б (1:0, 0:1, 1:1, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Анвара Гатиятулина.

Таким образом, казанцы проиграли пять игр из последних семи. «Ак Барс» ранее обыграл «Салават Юлаев» (4:1) и «Витязь» (3:2 Б), но уступил «Северстали» (2:3 ОТ), «Торпедо» (2:4), «Локомотиву» (3:4) и «Нефтехимику» (2:3 ОТ). Клуб из Татарстана, набрав в 165 матчах 23 очка, занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» 14 октября дома встретится с хабаровским «Амуром», а «Трактор» 15 октября в Череповце — с местной «Северсталью».

«Трактор» в серии буллитов обыграл «Ак Барс»
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