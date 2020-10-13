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Яруллин: «Ак Барс» играл неплохо, были самоотдача и большое желание

Яруллин: «Ак Барс» играл неплохо, были самоотдача и большое желание
Хоккей / КХЛ 0

Защитник «Ак Барса» Альберт Яруллин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с челябинским «Трактором» (2:3 Б).

«Играли неплохо, были самоотдача и большое желание. Но мы проиграли игру, есть время сделать выводы и подготовиться к завтрашнему матчу. Мотивировало ли появление главного тренера на скамейке? Конечно, он наш тренер. С ним есть взаимопонимание, мы получаем подсказки от него. Это был лишний толчок для нас.

Удаления? Это тот компонент, над которым надо работать. Где-то лёгкая невнимательность есть, из-за этого появляются такие моменты. Нам нужно это убирать», — приводит слова Яруллина пресс-служба клуба.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» 14 октября дома встретится с хабаровским «Амуром», а «Трактор» 15 октября в Череповце — с местной «Северсталью».

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