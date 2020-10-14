КХЛ оштрафовала Михайлиса за удар Хартикайнена клюшкой

Континентальная хоккейная лига наложила денежный штраф на нападающего «Барыса» Никиту Михайлиса, получившего удаление до конца встречи в матче регулярного чемпионата с «Салаватом Юлаевом» (3:2 ОТ).

В середине второго периода при счёте 1:0 в пользу хозяев Михайлис заехал в зону уфимцев, борясь за шайбу с защитником Филипом Ларсеном и форвардом Теэму Хартикайненом. Датчанин смог оттеснить казахстанского нападающего. Однако тот с размаху ударил клюшкой финского игрока «Салавата» по ноге.

«Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча «Салават Юлаев» — «Барыс». Время – 27:25. На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Барыса» Никиту Михайлиса по п.1.15. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, подвергнуть денежному штрафу», — сказано в решении КХЛ.