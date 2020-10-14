Пьетранджело — об уходе из «Сент-Луиса»: обе стороны испытали чувство разочарования

Защитник Алекс Пьетранджело прокомментировал свой уход из «Сент-Луиса». Канадский защитник выступал за «Блюз» с сезона-2009/2010. В 2016 году стал капитаном команды, а в 2019-м выиграл с ней Кубок Стэнли.

«Я исключил вариант с «Блюз», только когда поставил подпись. Было тяжело. Было совсем непросто, как некоторые могут подумать. Мы с женой уже пустили там корни, долго там жили. Конечно, это решение далось нам с большим трудом. Но я старался изо всех сил не поддаваться эмоциям. Не знаю, правильно ли в данном случае говорить об огорчении. Армстронг (генеральный менеджер «Сент-Луиса» Даг Армстронг. — Прим. «Чемпионата») опишет всё такими же словами. Все старались, приложили массу усилий, но не всегда всё будет получаться. Наверно, я бы не стал говорить об огорчении. Скорее обе стороны испытали чувство разочарования.

Поездка в Лас-Вегас на переговоры? Хотел убедиться, что они так же сильно стремятся к победам. Это так. Поэтому я подписал соглашение. На меня произвело впечатление то, как они ведут дела. Думаю, что мы отправились бы в другие места, стали бы изучать другие варианты, если бы нам что-то не понравилось. Я решил взять паузу. Думал ровно столько, сколько было нужно для принятия правильного решения для нас.

В Вегасе нам нравится ещё и то, что оттуда очень легко добираться до Сент-Луиса, если моя жена захочет навестить родных. Это тоже повлияло на наше решение. Для нас важно, чтобы у нас была такая возможность», – цитирует Пьетранджело пресс-служба НХЛ.